На Украине рассказали о плане в случае провала переговоров по газу

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль рассказала, что Киев подготовил план действий на случай провала переговоров с Москвой по транзиту газа в Европу. Об этом сообщает «Укринформ».

«Мы сделаем всё возможное, чтобы придерживаться плана А (заключение нового соглашения. — RT), и должны завершить все эти действия до середины июля», —отметила Зеркаль.

Она добавила, что украинские власти работают со своими партнёрами «над планами реагирования (на кризис. — RT)».

«В этом смысле мы поддерживаем диалог с нашими европейскими партнёрами относительно их взглядов на планы касательно поддержания устойчивости (энергетической системы. — RT). Мы разработали наш собственный план относительно устойчивости с помощью Соединённых Штатов. По определению мы изучили те уроки, с которыми имели дело в 2009 году. И вся Европа также изучила эти уроки», — заявила Зеркаль.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью Luxemburger Wort назвал условия сохранения газового транзита через Украину. По его словам, Россия готова сохранить транзит газа через украинскую ГТС и после 2019 года.

Член-корреспондент РАЕН Константин Соколов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» оценил заявление Медведева об условиях сохранения газового транзита через Украину.