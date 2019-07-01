На Украине рассказали о плане учений НАТО Sea Breeze

На Украине стартовали совместные с Соединёнными Штатами военные учения Sea Breeze в Чёрном море. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте украинской Государственной пограничной службы.

«Попытки северного соседа спутать карты внезапным закрытием района плавания не испугают многонациональный штаб. Мы восприняли это как дополнительный вызов и готовы адекватно противодействовать. Сейчас манёвры территориально перепланированные и состоятся по замыслу штаба учений», — сообщил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, открывая учения.

В ведомстве рассказали, что в этом году запланирована отработка речного элемента.

По легенде учений, условные противники будут пытаться заблокировать выход к морю из реки Дунай.

Что касается морского элемента учений, то в ходе него участники будут проводить артиллерийские стрельбы, высадки досмотровых групп, а также совершенствование взаимодействия специальных подразделений.

В специализированных водолазных тренингах впервые примут участие представители подразделения Госпогранслужбы «ДОЗОР», имеющие соответствующую специализацию.

Ранее сообщалось, что Черноморский флот России следит за действиями кораблей НАТО на учениях Sea Breeze 2019 для реагирования на возможные нештатные ситуации.