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На Украине рассказали о планах Турции выделить $50 млн на нужды ВСУ

02 февраля 2020, 19:24  •  27 • Украина
Посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил, что в ходе визита турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев будет подписано соглашение о предоставлении турецкой стороной $50 млн на нужды украинских вооружённых сил.
 
© Juanmonino Gettyimages.ru
 

«В ходе этого визита будет подписано соглашение, по которому турецкая сторона предоставит финансовую помощь в размере 200 млн турецких лир», — цитирует «Укринформ» Сибигу.

Отмечается, что также будут подписаны документы по вопросам сотрудничества в миграционной сфере, планируется подписание документа о взаимодействии чрезвычайных служб.

Ранее стало известно, что Эрдоган намерен посетить Украину 3 февраля.

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