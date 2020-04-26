На Украине рассказали о младенцах, которых продавали гомосексуалистам в Китай

Заместитель министра внутренних дел незалежной Антон Геращенко сообщил о раскрытии сети по продаже детей, рожденных на Украине, за пределы страны. В первую очередь — в Китай. По данным Геращенко, 50-летняя главный врач репродуктивной клиники в Киеве вместе со своим 28-летним сыном организовали вывоз новорожденных в КНР. Причем «стоимость» одного младенца с пакетом документов составляла около 50 тысяч долларов США. По предварительным данным, около 140 одиноких китайских граждан, имеющих, как считается, нетрадиционную ориентацию, заплатив такую сумму, смогли оформить документы и вывезти рожденных от суррогатных матерей украинских младенцев в Поднебесную.

По сведениям Геращенко, после рождения ребенка в частной киевской клинике, суррогатная мать с украинским гражданством давала согласие на замену данных о родителях в свидетельстве о рождении. После чего папой и мамой ребенка становились гражданин КНР и его фиктивная жена.

Квартира, в которой содержали новорожденных детей.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Глава Украинского аналитического центра Александр Охрименко ответил «КП» на вопрос, почему сеть по торговли детьми, которая действовала не одну неделю и, наверняка, не один месяц, вскрыли именно сейчас.

- Глава МВД Аваков хочет стать премьер-министром страны. Ему нужно показывать громкие дела. Торговля детьми за границу - громкое дело. Он, вероятно, считает, что может поставить раскрытие этой сети себе в заслугу. В это же время в Раде решается вопрос — быть Михаилу Саакашвили вице-премьером или нет. Саакашвили — враг Авакова. И у главы МВД должны быть сильные аргументы, чтобы этот человек вдруг не стал у него на пути. Так что дело о «проданных детях» может оказаться частью большой политической игры в Киеве вокруг высших постов в правительстве.