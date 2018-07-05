На Украине рассказали о количестве нападений на журналистов и редакции в стране

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) назвал количество нападений на журналистов и редакции в стране за последние месяцы.

Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что, по данным НСЖУ, в общей сложности было зафиксировано 11 инцидентов, причинивших материальный ущерб журналистам и СМИ.

Больше всего происшествий произошло в мае — семь, в апреле зафиксировано четыре подобных инцидента, а в июне — ни одного.

Чаще всего нападения совершали в Киеве и Киевской области, также атаки происходили на западе страны — в Волыни, Ровенской области, Львове.

Уточняется, что, в частности, было зафиксировано блокирование национального телеканала, поджог автомобиля, уничтожение дорогостоящей техники и помещений редакций.

При этом тот факт, что 15 мая в Киеве сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина и задержали журналиста агентства Кирилла Вышинского, не упоминается в списке НСЖУ.

Ранее лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко завил, что президент Украины Пётр Порошенко пытается оказывать давление на ряд телеканалов страны.