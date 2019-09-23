На Украине рассказали о готовящейся переписи населения

Директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова рассказала о готовящейся переписи населения страны.

Как она отметила в интервью порталу «Зеркало недели», маловероятно, что к концу 2020 года удастся провести полномасштабную перепись.

«Вряд ли успеют подготовиться. Во-первых, особенность этой переписи в том, что проводиться она будет не на бумажных носителях, а на планшетах... Но планшеты нужно закупить, а это ни много ни мало 100 тыс. штук», — сказала она.

Также, по её словам, сложности связаны с разработкой программного обеспечения под данную задачу и набором переписчиков.

«Здесь мы рассчитываем на помощь центров занятости, где на учёте много людей с высшим образованием, которые за определённую плату вполне способны эту работу выполнить», — добавила она.

Вместе с тем Либанова отметила, что институт проведёт пробную перепись населения в Бородянском и Оболонском районах Киева.

Ранее экс-глава украинского МИД Павел Климкин отметил, что результаты планируемой переписи населения Украины могут для многих стать шокирующими.