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На Украине рассказали о гармонизации законодательства с ЕС
02 ноября 2018, 13:39 • 47 • Украина
Украине уже удалось постепенно выйти на гармонизацию законодательства в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Reuters
«На данный момент нам удаётся постепенно выходить на гармонизацию законодательства», — цитирует её Интерфакс-Украина.
Климпуш-Цинцадзе отметила, что в настоящее время одним из приоритетов Украины является присоединение к единому цифровому рынку ЕС.
По её словам, расширение преимуществ цифрового рынка для стран «Восточного партнёрства» послужит развитию двусторонней торговли с Евросоюзом.
Ранее в Раде заявили, что Украина приняла только семь из 57 необходимых для вступления в ЕС законов.
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