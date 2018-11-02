На Украине рассказали о гармонизации законодательства с ЕС

Украине уже удалось постепенно выйти на гармонизацию законодательства в рамках Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Об этом сообщила вице-премьер Украины по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«На данный момент нам удаётся постепенно выходить на гармонизацию законодательства», — цитирует её Интерфакс-Украина.

Климпуш-Цинцадзе отметила, что в настоящее время одним из приоритетов Украины является присоединение к единому цифровому рынку ЕС.

По её словам, расширение преимуществ цифрового рынка для стран «Восточного партнёрства» послужит развитию двусторонней торговли с Евросоюзом.

Ранее в Раде заявили, что Украина приняла только семь из 57 необходимых для вступления в ЕС законов.