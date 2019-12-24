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На Украине рассказали о демонтаже герба СССР со статуи «Родина-мать»

24 декабря 2019, 00:54  •  78 • Украина
Эксперты подготовили проект по демонтажу советского герба с монумента «Родина-мать» в Киеве, однако на его реализацию пока нет средств, заявил директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович.
 
© Michael Kudryavtsev/Russian Look globallookpress.com
 

«Институт Патона, который занимается сваркой, подготовил проект по демонтажу советского герба, но это дорогое решение», — цитирует его ТАСС.

По словам директора института, для выполнения проекта требуются непростые технические и инженерные решения.

«Необходимы также непростые расчёты, чтобы статуя не наклонилась после того, как уберут один из её элементов. Если нагрузить какими-то конструкциями и приспособлениями, они могут перевесить «Родину-мать», поскольку там очень сложная инженерная конструкция, которую нельзя разбалансировать», — объяснил Дробович.

Он пообещал обратиться в Министерство культуры, молодёжи и спорта Украины с просьбой о финансировании данных работ в 2020 году, а также провести опрос среди граждан о возможности привлечения средств налогоплательщиков.

«Либо предложим придумать более лёгкий проект решения вопроса», — заключил он.

В феврале на Украине призвали снять советский герб с памятника «Родина-мать», открытого в Киеве в 1981 году.

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