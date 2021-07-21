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На Украине рассказали, какого оружия «боятся» в России
21 июля 2021, 03:25 • 102 • Украина
Для борьбы с Россией Украине следует вкладываться в ракетостроение, заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
«Ракеты — это то, что Украина может делать практически самостоятельно. Ракеты — это то, чего боятся в России. Если бы мы имели 10 дивизионов ракетных комплексов „Нептун” в ВМС, то российские корабли не ходили бы так нагло, как сегодня. Первый дивизион этих ракетных комплексов мы дай бог получим в середине следующего года. А „Луч” и „Артем” могут производить по три дивизиона.
Если бы мы сосредоточились, то за три года было бы защищено море», — сказал он.
По словам Бадрака, стоимость нового бронетранспортера для армии — около 32 миллионов гривен. При этом один маленький наземный роботизированный комплекс, если на него поставить противотанковые ракеты, которые производит «Луч», будет стоить на порядок дешевле — 3,2–4 миллиона.
«То есть за цену одного БТРа можно получить подразделение ударных боевых роботов. Будет ли противник тратить на такие маленькие роботы очень ценное оружие? Есть надежда, что нет. То же с самолетами — один истребитель F-16 обойдется в 40–55 миллионов долларов. А если вложить деньги в „Сокол-300”, то мы когда-нибудь выйдем на возможность использования беспилотной авиации вместо пилотируемой», — заключил украинский «эксперт».
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