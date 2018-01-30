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На Украине рассказали, как разворовывается военный сбор

30 января 2018, 03:39  •  259 • Политика
Украинские СМИ обратили внимание своих граждан, что средства, вычитаемые из их зарплат на продолжение войны в Донбассе, попросту разворовываются властной верхушкой.
Украинские оппозиционные СМИ пролили свет на то, как расходуются средства, собранные из карманов простых граждан Незалежной в качестве так называемого военного сбора. Как оказалось, очень часто они расходуется совершенно не по назначению — то есть не на поддержание украинской военной машины.
Более того, зачастую собранные в виде военного сбора деньги попросту растворяются в воздухе. При этом из-за классической завесы секретности, окружающей все военные траты, отследить, куда именно уходят средства практически не представляется возможным.
Собственно, на эту досадную оплошность уже не раз обращали внимание в Раде. Тем не менее пока ни один законопроект, имеющий в виду упорядочивание расходование средств военного спора, так и не смог пройти через парламент.
Начиная с лета 2014 года в ВСУ в качестве военного сбора было перечислено 37,9 миллиардов гривен (или 74,09 миллиарда рублей). Как отмечают "Вести", за эти деньги можно было приобрести целый парк армейской бронетехники или, к примеру, 16 американских истребителей F-16. Тем не менее украинская армия до сих пор остается недоукомплектованной, а военная авиация — де-факто не существующей.
Военный сбор не тратится на армию, это видно невооруженным взглядом, резюмируют украинские "Вести". Тем не менее отменять его никто не собирается.
Как заявил изданию народный депутат Виталий Куприй: "Это очень удобно — никто и никогда не узнает, на что пошли деньги под эгидой тяжелого положения в стране".

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