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На Украине рассказали, как под прикрытием спецслужб военные покупают запчасти для своих танков у России
28 февраля 2019, 03:54 • 54 • В мире
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский заявил, что украинская сторона под прикрытием спецслужб проводит закупки запчастей для танков у России.
Экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Олег Гладковский заявил, что якобы часть запчастей для украинских танков закупаются в России.
"Это сложная задача, которую контролируют спецслужбы... Для нас главное, чтобы отремонтированные танки стреляли", - рассказал Гладковский телеканалу ZIK.
Ранее вэсэушники обругали российский Т-72Б3. Они заявили, что якобы украинский комплекс динамической защиты "Нож" "всяко лучше" российского "Контакта" "как по эффективности самих элементов, так и по площади прикрытия".
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