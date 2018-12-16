На Украине рассказали, как будет называться «новая церковь»

Глава информационного управления неканонической Киевской патриархии Евстратий Зоря заявил, что «новая украинская церковь» будет официально называться «Православная церковь Украины».

Об этом он написал в своём Facebook.

«Официальное название согласно уставу — Православная церковь Украины. Также можно употреблять УПЦ (не путать с Московским патриархатом)», — заявил он.

Также Зоря заявил, что титул предстоятеля «новой церкви» называется «митрополит Киевский и всей Украины».

Ранее украинский президент Пётр Порошенко объявил о создании украинской автокефальной церкви, предстоятелем которой был избран митрополит Епифаний.