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На Украине рассказали, как будет называться «новая церковь»
16 декабря 2018, 00:54 • 87 • Украина
Глава информационного управления неканонической Киевской патриархии Евстратий Зоря заявил, что «новая украинская церковь» будет официально называться «Православная церковь Украины».
Reuters
Об этом он написал в своём Facebook.
«Официальное название согласно уставу — Православная церковь Украины. Также можно употреблять УПЦ (не путать с Московским патриархатом)», — заявил он.
Также Зоря заявил, что титул предстоятеля «новой церкви» называется «митрополит Киевский и всей Украины».
Ранее украинский президент Пётр Порошенко объявил о создании украинской автокефальной церкви, предстоятелем которой был избран митрополит Епифаний.
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