Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как счастливый нapoд в Киeв приезжал
«При заходе на посадку»: что известно о крушении украинского Су-27 в Житомирской...
США хотят повторить трюк Рейгана
Религиовед прокомментировал избрание главы «новой церкви» на Украине
Главная / Украина

На Украине рассказали, как будет называться «новая церковь»

16 декабря 2018, 00:54  •  87 • Украина
Глава информационного управления неканонической Киевской патриархии Евстратий Зоря заявил, что «новая украинская церковь» будет официально называться «Православная церковь Украины».
 
Reuters
 

Об этом он написал в своём Facebook.

«Официальное название согласно уставу — Православная церковь Украины. Также можно употреблять УПЦ (не путать с Московским патриархатом)», — заявил он.

Также Зоря заявил, что титул предстоятеля «новой церкви» называется «митрополит Киевский и всей Украины».

Ранее украинский президент Пётр Порошенко объявил о создании украинской автокефальной церкви, предстоятелем которой был избран митрополит Епифаний.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

87
Источник
Похожие новости
16 декабря 2018, 01:09
Ziarul de Garda: Парламент Молдовы хотел бы устроить Додону импичмент, но не успеет
15 декабря 2018, 11:54
Тысячи человек собрались в центре Киева в ожидании «объединительного собора»
15 декабря 2018, 11:54
В газете Рады опубликовали закон о бюджете Украины на 2019 год

15 декабря 2018, 02:09
Под предлогом обороны: как самолёты НАТО наращивают активность у российских границ
15 декабря 2018, 21:40
Религиовед прокомментировал избрание главы «новой церкви» на Украине
16 декабря 2018, 00:54
На Украине рассказали, как будет называться «новая церковь»
Новости партнеров
 
 
Выбор дня
16 декабря 2018, 01:09
Ziarul de Garda: Парламент Молдовы хотел бы устроить Додону импичмент, но не успеет
16 декабря 2018, 00:54
«При заходе на посадку»: что известно о крушении украинского Су-27 в Житомирской обла...
16 декабря 2018, 01:09
ЕС призвал Турцию отказаться от уничтожения курдов на северо-востоке Сирии
16 декабря 2018, 00:54
«Решимость остаётся на высоком уровне»: во Франции «жёлтые жилеты» в пятый раз массов...
16 декабря 2018, 01:09
Что ждёт «захваченное государство» Молдову в феврале?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...

 
Популярные новости
10 декабря 2018, 07:12
Вечер с Владимиром Соловьевым от 09.12.18
13 декабря 2018, 01:39
Минимальный разгон и вверх по вертикали: Новейший МиГ-35 показал себя в полете
12 декабря 2018, 02:54
На Украине смакуют «решение Гааги по Крыму» (Руслан Осташко)
15 декабря 2018, 02:24
"Что-то знают, жучары": Предупреждение посольства США на Украине вызвало беспокойство в Сети
13 декабря 2018, 11:24
Высылкой журналистки Бойко на Украину ей подпишут ″смертный приговор″, уверен Коротченко
13 декабря 2018, 01:39
Американцы сделали в штаны от российских Ту-160 в Венесуэле (Руслан Осташко)
10 декабря 2018, 00:40
Tpycы можно и не менять
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.