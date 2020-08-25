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На Украине рассказали, что произойдет с ВСУ в случае вторжения в Крым
25 августа 2020, 13:05 • 315 • Украина
В случае вторжения ВСУ в Крым дамба Каховского водохранилища в Херсонской области может стать свободной экономической территорией без прямого подчинения Киеву. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.
«Вторжение» в Крым
У президента Украины Владимира Зеленского «есть все возможности» для наступления на Крым. Такое заявление на митинге оппозиции в честь Дня независимости Украины сделал бывший секретарь СНБО Александр Турчинов. Он добавил, что готов содействовать в наступлении.
Так экс-секретарь СНБО, исполнявший весной 2014 года обязанности главы государства, ответил на речь Зеленского по случаю Дня независимости Украины, в которой он заявил, что «те, кто без боя подарили часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму».
У ВСУ будет всего пару часов
Как отметил Евгений Голышкин, подобные заявления Турчинова не имеют под собой никакой рациональной основы. Бывший исполняющий обязанности президента свыкся с мыслью, что его должны воспринимать «серым кардиналом» силовиков и украинским политиком, способным влиять на стратегические решения высшего политического руководства Украины.
По словам эксперта, украинское политическое пространство всегда накаляется к осени, а в нынешних условиях еще и стартовала избирательная кампания в местные советы. Она имеет особую ценность в свете расширения полномочий «местных громад и их представителей» в вопросах распределения земельных ресурсов для последующей их распродажи по требованию МВФ.
По его мнению, РФ будет вынуждена изначально выразить протест дипломатического характера. Но затем может произойти так, что дамба Каховского водохранилища в Херсонской области станет свободной экономической территорией без прямого подчинения Киеву.
Турчинов напирает
Политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов напомнил, что Зеленский уже не раз повторял, что предыдущая власть «сдала Крым без боя». Вот Турчинов и стелется над этими заявлениями: мол, если вы такие смелые, попробуйте дать бой сейчас.
В марте 2014 года полуостров воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение территории в состав России. Киев все еще считает Крым своим и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. При этом российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу. Он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.
С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.
Автор: Илья Муромский
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