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На Украине раскрыли тайный сигнал Москвы Зеленскому

13 декабря 2020, 13:20  •  113 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Office/Xinhua/www.globallookpress.com
Россия отказывается сотрудничать с властями Незалежной, считают журналисты
Накануне Россия внесла порядка 500 украинцев в санкционный список. В Незалежной расстроились из-за этого, но смогли понять, почему так произошло. Местные журналисты заявили, что их президент Владимир Зеленский не выполнил обещаний по Донбассу.
Издание "Страна.ua" отмечает, что ранее в черный список входили лишь сторонники старого режима, соратники Петра Порошенко. "Слуг народа", которые хотели вести диалог и закончить войну, Россия до недавнего времени не наказывала. Однако на этот раз это изменилось. Из 246 депутатов партии Зеленского под новые рестрикции не попали всего 29 человек, указывают авторы.
Журналисты полагают, что причин тому две. Первая заключается в том, что Россия не хочет сотрудничать с Зеленским до тех пор, пока позиция Киева не поменяется. Отмечается, что санкции были введены после местных выборов. То есть еще в начале октября была надежда все наладить. Украина и Донбасс начали обсуждать "дорожные карты". ДНР и ЛНР их приняли, а Киев захотел внести правки в новый план по выполнению Минских соглашений, но так этого и не сделал. А потом появился новый план главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука, который грозился отключить Россию от SWIFT. В итоге получилось, что Незалежная не выполнила договоренности нормандской четверки.
Повлияло на ситуацию и учения США на Украине, и закон о гетто для русских на территории Незалежной.
Второй причиной решения Москвы, по мнению издания, стал сигнал Германии и Франции. Россия показала партнерам, что те должны надавить на Киев. Журналисты опасаются, что повторится история Порошенко. Москва, по их мнению, может отказаться от разговора с Зеленским совсем, если тот не будет идти навстречу.

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