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На Украине раскрыли стратегию борьбы с Россией

25 октября 2021, 22:20  •  110 • Политика
Фото: ru.depositphotos.com
Киев еще не скоро будет готов ударить по нашей стране
Внештатный советник руководителя офиса украинского президента Алексей Арестович решил развить свою недавнюю мысль и объяснил, каким образом его родное государство будет бороться с Россией. Оказалось, к активным действиям Незалежная сможет перейти примерно через 10 лет.
Накануне в информационном пространстве активно обсуждали заявление Арестовича о том, что российская сторона может "вынудить" Украину перейти к решительным шагам. В таком случае Киев направит свои ракеты прямо на Москву.
Теперь украинский государственный деятель решил объяснить, что имел в виду. Арестович сказал, что на данный момент Незалежная не располагает соответствующим комплексом ракет. На его возведение уйдет около десятилетия. Вот тогда-то украинское государство и сможет разобраться со всеми своими врагами.
Вместе с тем киевский политик объявил, что вовсе не угрожает России. Арестович настаивает, что его родное государство не является агрессором, а лишь готовится обороняться от неприятеля.
Политический деятель с Незалежной также отметил, что несколько раз Россия стерпела агрессивные действия Украины. Киев уже позволил себе использовать ракетные комплексы в Донбассе в 2014 и 2015 годах. Арестович напомнил, что российская сторона никак на это не отреагировала. По его мнению, такое положение дел говорит о том, что Россия является "фабрикой по промышленному производству понтов". По всей видимости, украинец с замиранием сердца ждал, что Москва все же ответит на агрессию Киева.

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