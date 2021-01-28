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На Украине раскрыли "сенсационные" данные о Байдене

28 января 2021, 18:30  •  159 • Политика
Джо Байден. Фото: Ken Cedeno - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Генеалогическое древо президента ушло корнями в украинскую землю
В Незалежной активно распространяют "сенсационную" новость. Оказалось, предками нового хозяина Белого дома Джо Байдена могли быть киевские князья.
По крайней мере, об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на французского исследователя Тима Доулинга. Тому удалось раскопать, что на рубеже XIV-XV веков на английских землях проживал прямой предок лидера американцев барон Саймон де Фельбригг.
Мужчина знатного рода являлся супругом Малгожаты Тешинской, в предках которой значился Великий киевский князь Даниил Галицкий. Тот был потомком Владимира Красно Солнышко, ведущего свою родословную от Рюрика.
Таким образом, нынешний глава Америки, по мнению некоторых исследователей, является потомком киевских князей и даже самого родоначальника первой царской династии, пишет "Iсторична правда".
Впрочем, если с бароном напутали, то вся эта "стройная" теория рушится.
Кстати, недавно конфуз 78-летнего Джо Байдена с ручкой попал на видео и облетел весь интернет.

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