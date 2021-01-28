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На Украине раскрыли секретный "план" Путина стать мировым гегемоном

28 января 2021, 00:10  •  120 • Политика
Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В этом Москве поможет пророссийская пятая колонна, которая уже активизировалась в интересах РФ
Президент России Владимир Путин с помощью Украины намерен стать мировым гемемоном. К такому выводу пришла депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко "Евросолидарность", глава комитета по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Украинка полагает, что лидер РФ, используя Незалежную, планирует "установить свои правила на международной арене и стать самым крупным геополитическим игроком". Во исполнение своих "тайных" замыслов Путин применит тактику "сначала я создам проблемы, а потом будем договариваться", отметила пани Климпуш-Цинцадзе.
Депутат предупреждает, что в настоящий момент, пока новый президент США Джо Байден входит в должность, а его администрация вникает в различные вопросы, глава РФ может воспользоваться этим и "активизировать свою агрессию" в отношении Незалежной.
"Пятая колонна на Украине при этом будет активно участвовать в том, чтобы создать хаос и беспорядок в стране… Собственно, представители пророссийских сил уже активизировались и делают все для того, чтобы вернуть наше государство в российскую орбиту", – цитирует агентство "Регнум" нардепа.
Примеры такой "активности" лежат прямо на поверхности. Прежде всего это дискуссии в украинском обществе по нашей вакцине против коронавируса – закупать или не закупать, а также заявления о возобновлении закупок в России электроэнергии или газа.
Отметим, ранее сегодня издание The Economist вышло со статьей, в которой аналитики спрогнозировали, что Украина и еще примерно 85 бедных стран мира получат широкий доступ к вакцине от COVID-19 не раньше 2023 года. Глава отдела журнала по глобальному прогнозированию Агата Демаре призвала следить за важной тенденцией – "вакцинной дипломатией".
"И Россия, и Китай займут деловой подход к поставке вакцин, превратив прививки от коронавируса в козырь для продвижения своих долгосрочных интересов", – уверена эксперт.
Также сегодня другое издание Le Monde собрало мнения украинских активистов, которые обнаружили в провале политики президента страны Владимира Зеленского "руку Кремля", в интересах которого действуют местные олигархи из окружения лидера нации.

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