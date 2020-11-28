На Украине раскрыли ложь Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

В Киеве указали на позицию страны по Белоруссии

На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что, по данным спецслужб, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил своему немецкому коллеге Хайко Маасу по телефону о необходимости ввести новые санкции против Республики. Однако украинский дипломат опроверг эти обвинения бацьки.

По словам Кулебы, в его разговоре с Маасом ничего такого он не говорил. Ведь он не выступает за то, чтобы загубить Минск и экономику, наоборот, он хотел бы дать этой стране возможность развиваться. Об этом глава МИД Незалежной сказал в "Твиттер".

Посещая одну из ковидных больниц, Лукашенко поделился, что расстроен тем, какую позицию занимает Киев в отношении его страны. Батька рассказал, что под столицей Украины организовали центр, который должен оказывать воздействие на Белоруссию.

Также президент Республики передал слова Кулебы, которые получил от КГБ. Тот переживал, что Европа теряет время, ничего не делая в отношении Минска. Также министр иностранных дел Незалежной предложил, чтобы ЕС ввел рестрикции против Белоруссии, чтобы парализовать государство и бизнес, передает слова Лукашенко "Лента.ру".