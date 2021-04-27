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На Украине раскрыли личность таинственного дипломата, объявленного в России персоной нон грата
27 апреля 2021, 02:35 • 60 • Политика
СМИ раскрыли имя украинского дипломата, которого вышлют из России. Им оказался сотрудник консульского отдела при посольстве Украины в Москве Сергей Дереза.
Украинские СМИ назвали имя дипломата Украины, который был объявлен персоной нон грата в России и должен в ближайшее время вернуться на родину. Информацию передаёт агентство УНИАН со ссылкой на собеседника в посольстве Украины.
Сообщается, что из России высылают сотрудника консульского отдела при посольстве Украины в Москве Сергея Дерезу. Его объявляли персоной нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.
- говорится в сообщении УНИАН.
Также приводятся слова пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко. Он заявил, что Киев ответит на высылку своего дипломата из России в ближайшее время. Ответ будет в зеркальной манере, уточнил он.
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