На Украине раскрыли личность таинственного дипломата, объявленного в России персоной нон грата

СМИ раскрыли имя украинского дипломата, которого вышлют из России. Им оказался сотрудник консульского отдела при посольстве Украины в Москве Сергей Дереза.

Украинские СМИ назвали имя дипломата Украины, который был объявлен персоной нон грата в России и должен в ближайшее время вернуться на родину. Информацию передаёт агентство УНИАН со ссылкой на собеседника в посольстве Украины.

Сообщается, что из России высылают сотрудника консульского отдела при посольстве Украины в Москве Сергея Дерезу. Его объявляли персоной нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

Он должен покинуть Россию до конца дня 30 апреля,

- говорится в сообщении УНИАН.

Также приводятся слова пресс-секретаря МИД Украины Олега Николенко. Он заявил, что Киев ответит на высылку своего дипломата из России в ближайшее время. Ответ будет в зеркальной манере, уточнил он.