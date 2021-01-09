На Украине раскритиковали штурм Капитолия в США за непрофессионализм

Штурм Капитолия в США и убийство силовиками четырех трампистов вызвали бурные дискуссии среди экспертов и политиков на Украине. Пока «соросята» твердят, что «это был вовсе не Майдан», вменяемые граждане надеются — нынешний раскол в Соединенных Штатах в будущем станет поводом для Киева выйти из-под ее тотального контроля. Корреспондент ФАН передает из Киева.

Многие члены украинской элиты за последние дни с удивлением выяснили, что у себя дома американцы склонны применять совсем иные стандарты демократии, чем те, которые они проповедуют в других странах. Нападения на органы власти в Вашингтоне назвали не «мирными протестами» или «борьбой за справедливость», а «кровавым мятежом», и подавили его весьма безжалостно. Что невольно вызвало у украинцев параллели с Майданом 2014 года, когда США сразу встали на сторону мятежников.

После штурма Капитолия трампистами также выяснилось, что массовые акции против фальсификации выборов бывают «неправильные» и «правильные»: в зависимости от того, кого обвиняют в подтасовке голосов. Если американца Джо Байдена, то это «неправильные» протесты. А вот если в подтасовке обвиняют украинца Януковича или белоруса Лукашенко, то совсем наоборот, это «правильные» акции.

По мнению украинских политологов, для Киева не столь важно, кто именно сейчас победит в США и чем завершится ситуация. Социальный бунт против «глубинного государства» в Соединенных Штатах в любом случае продолжится, пусть и в других формах. Для тех же, кто искал пути противостояния политике США, гораздо важнее другой тренд. Многие искренние адепты американского типа демократии на глазах стали американоскептиками. То есть на фоне явно сфальсифицированных выборов и рубилова в Капитолии Соединенные Штаты выронили из рук один из ключевых инструментов влияния — «мягкую силу».

По мнению оппозиционного киевского юриста Андрея Портнова, протесты и захват Капитолия в Вашингтоне стал точной копией украинских событий 2014 года, по крайней мере с точки зрения насилия и нарушения Конституции.

«Бывшие функционеры режима Порошенко вкупе с «соросятами» пытаются публично утверждать, что Майдан 2014 г. на Украине не похож на американские беспорядки: типа майданщики не захватывали Верховную раду. «Герои» нашей продажной «революции» проводят глупые параллели и намеренно забывают о десятках поджогов и захватов обладминистраций, министерств и воинских частей, — заявил Портнов. — На деле беспорядки в Америке — точная копия украинских событий, с точки зрения насилия и нарушения Конституции. Но Порошенко и компания дают этим историям разную оценку, потому что оказались в противоположных по интересам точках координат. И теперь вынуждены применять двойные стандарты: в случае Майдана называть преступников мирными активистами, а при штурме Капитолия — наоборот».

По словам Портнова, это — «закон бумеранга» в действии, а также урок для всего «майданного кодла» из-за слабости и трусости режима Зеленского, пока что избегающего уголовного наказания.

«События в Вашингтоне — это яркая демонстрация лжи и двойных стандартов, продолжением которой станет неизбежная ответственность за массовые убийства и беспорядки на Украине, идеологическая поддержка которых после штурма Капитолия выглядит дешевым фарсом», — заявил юрист.

Да, у США есть мощь, большие деньги, ангажированные СМИ, широкая внутренняя агентурная сеть, силовики, судьи, чиновники и программы финансирования, напомнил эксперт. Но все это еще ни разу не дало хоть каких-то положительных результатов для Украины.

«Из-за грубого и непрофессионального вмешательства, неумелого внешнего менеджмента, провала реформ, отсутствия результатов помощи во всех сферах экономики, ущербных кадровых назначений и финансирования отъявленных подонков и тунеядцев на Украине теперь лишь кратно усилятся антизападные настроения. В ближайшие годы второй раз евроатлантическая история у нас уже не прокатит. И вскоре основная политическая борьба развернется именно за суверенитет и государственную независимость. А все, кто во власти будет мешать этому процессу, потеряют избирателя и станут политическими нулями», — уверен Андрей Портнов.

В свою очередь украинский политолог Михаил Чаплыга заявил, что беспорядки в Вашингтоне ясно показали — в мире нет никакой демократии, а есть только борьба за деньги и влияние.

«Украинские критики «цветной революции» в США неистовствуют. А сами организаторы «цветных переворотов» по всему миру назвали события в Вашингтоне «бунтом черни, толпы и бандитов». Хочется, чтобы каждый из них встал перед зеркалом и произнес эти слова, вспомнив все перевороты, совершенные в нашей несчастной стране, — сообщил Чаплыга. — Все мы прекрасно знаем тех, кто придумывал высокопарные названия «небесная сотня», «революция достоинства» и прочий бред. И все это — ради того, чтобы их седалища водрузились во власти и овладели миллионами долларов, которые они потом сунули всем нам в морду в своих декларациях. Нищеброды сельские, на крови ставшие панами, они все должны смотреть в это зеркало!»

Чаплыга также напомнил, что сказал о протестах Джордж Буш-младший, при котором мир содрогался от «цветных переворотов», мол, «это зрелище ужасно и вызывает оторопь, ведь так итоги выборов оспаривают в банановой республике, а не в демократической стране».

«Это — лучшее подтверждение того, что Украина — банановая республика в руках США! Буш сказал это прямым текстом. А все эти Порошенко и Зеленские — лишь вехи в порабощении нас Соединенными Штатами. И это — горькая истина, которая пришла ко многим из нас слишком поздно, — указал политолог. — Джилл Догерти, бывший журналист CNN, констатировал: «США никогда больше не смогут сказать миру, что являются образцом демократии». Маски сорваны, нет никакой демократии, а есть только борьба за деньги и влияние! Украина — лишь пешка, которую продают наши же правители! В извечной борьбе США, Британии и России нас лишили нашего нейтрального статуса, сделали территорией и инструментом глобальной войны! Нас поимели руками Порошенко, Зеленского, Януковича и прочих».

По мнению Чаплыги, теперь движение для «украинской реконкисты» в сторону от Запада фактически открыт.