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На Украине раскритиковали штурм Капитолия в США за непрофессионализм
09 января 2021, 08:50 • 96 • Украина
Штурм Капитолия в США и убийство силовиками четырех трампистов вызвали бурные дискуссии среди экспертов и политиков на Украине. Пока «соросята» твердят, что «это был вовсе не Майдан», вменяемые граждане надеются — нынешний раскол в Соединенных Штатах в будущем станет поводом для Киева выйти из-под ее тотального контроля. Корреспондент ФАН передает из Киева.
Многие члены украинской элиты за последние дни с удивлением выяснили, что у себя дома американцы склонны применять совсем иные стандарты демократии, чем те, которые они проповедуют в других странах. Нападения на органы власти в Вашингтоне назвали не «мирными протестами» или «борьбой за справедливость», а «кровавым мятежом», и подавили его весьма безжалостно. Что невольно вызвало у украинцев параллели с Майданом 2014 года, когда США сразу встали на сторону мятежников.
После штурма Капитолия трампистами также выяснилось, что массовые акции против фальсификации выборов бывают «неправильные» и «правильные»: в зависимости от того, кого обвиняют в подтасовке голосов. Если американца Джо Байдена, то это «неправильные» протесты. А вот если в подтасовке обвиняют украинца Януковича или белоруса Лукашенко, то совсем наоборот, это «правильные» акции.
По мнению украинских политологов, для Киева не столь важно, кто именно сейчас победит в США и чем завершится ситуация. Социальный бунт против «глубинного государства» в Соединенных Штатах в любом случае продолжится, пусть и в других формах. Для тех же, кто искал пути противостояния политике США, гораздо важнее другой тренд. Многие искренние адепты американского типа демократии на глазах стали американоскептиками. То есть на фоне явно сфальсифицированных выборов и рубилова в Капитолии Соединенные Штаты выронили из рук один из ключевых инструментов влияния — «мягкую силу».
По мнению оппозиционного киевского юриста Андрея Портнова, протесты и захват Капитолия в Вашингтоне стал точной копией украинских событий 2014 года, по крайней мере с точки зрения насилия и нарушения Конституции.
По словам Портнова, это — «закон бумеранга» в действии, а также урок для всего «майданного кодла» из-за слабости и трусости режима Зеленского, пока что избегающего уголовного наказания.
Да, у США есть мощь, большие деньги, ангажированные СМИ, широкая внутренняя агентурная сеть, силовики, судьи, чиновники и программы финансирования, напомнил эксперт. Но все это еще ни разу не дало хоть каких-то положительных результатов для Украины.
В свою очередь украинский политолог Михаил Чаплыга заявил, что беспорядки в Вашингтоне ясно показали — в мире нет никакой демократии, а есть только борьба за деньги и влияние.
Чаплыга также напомнил, что сказал о протестах Джордж Буш-младший, при котором мир содрогался от «цветных переворотов», мол, «это зрелище ужасно и вызывает оторопь, ведь так итоги выборов оспаривают в банановой республике, а не в демократической стране».
По мнению Чаплыги, теперь движение для «украинской реконкисты» в сторону от Запада фактически открыт.
Автор: Полина Цыбулько из Киева специально для ФАН
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