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На Украине раскритиковали граждан за отдых в Крыму

26 апреля 2018, 16:39  •  192 • Украина
Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш в ходе пресс-конференции назвал «проблемой общества» поездки украинцев на отдых в Крым.
 
РИА Новости © Алексей Павлишак
 

«Почему эти люди (украинцы. — RT) туда (в Крым. — RT) ездят? Почему в августе у нас самое большое пересечение границы с административной границей? Мы что, не понимаем, что едут отдыхать? Это не проблема только государства, это проблема общества», — приводит его слова РИА Новости. 

Черныш добавил, что он «не может понять как можно поехать сейчас и поддержать туристическую отрасль России».

Министр добавил, что его ведомство планирует «влиять на этот процесс».

Ранее стало известно, что около 800 тысяч украинцев отдохнули в Крыму в 2017 году.

В марте член комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин заявил НСН, что туристический поток в Крым в нынешнем году ожидается выше, чем в прошлом. 

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