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На Украине "свалили пророссийского политика" маршала Жукова: Националисты дотянулись до бюста в Харькове

02 июня 2019, 20:39  •  42 • Политика
В Харькове украинские националисты снесли бюст маршала Жукова. Радикалы назвали советского маршала "пророссийским политиком" и заявили, что ему нет места на Украине.
Украинские националисты снесли бюст маршала Георгия Жукова в городе Харькове под предлогом исполнения закона о "декоммунизации". Акт вандализма снят на видео и опубликован в соцсетях.
На кадрах видно, как возле памятника собралась огромная толпа националистов и радикалов. Они обвязали бюст Жукова тросом и с нескольких попыток свалили его с постамента. Также можно заметить среди присутствующих сотрудников правоохранительных органов в полном боевом облачении. Тем не менее они никак не пытаются помешать вандалам. Вместо этого силовики беспорядочно перемещаются вокруг бюста маршала, держась друг за друга.
"Ни Жукову, ни другому пророссийскому политику нет места на Украине", - заявил представитель радикалов в интервью украинскому телеканалу "112 Украина".
Мэр Харькова Геннадий Кернес уже пообещал восстановить снесённый националистами бюст. По его словам, это будет сделано в самое ближайшее время за счёт средств фонда "Возрождение".
"Я посоветовался с (депутатом Верховной рады Виталием) Хомутынником, и он сказал, что за счёт фонда "Возрождение" восстановит памятник в ближайшее время", - цитирует Кернеса агентство "МедиаПорт".

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