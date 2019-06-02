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На Украине "свалили пророссийского политика" маршала Жукова: Националисты дотянулись до бюста в Харькове
02 июня 2019, 20:39 • 42 • Политика
В Харькове украинские националисты снесли бюст маршала Жукова. Радикалы назвали советского маршала "пророссийским политиком" и заявили, что ему нет места на Украине.
Украинские националисты снесли бюст маршала Георгия Жукова в городе Харькове под предлогом исполнения закона о "декоммунизации". Акт вандализма снят на видео и опубликован в соцсетях.
На кадрах видно, как возле памятника собралась огромная толпа националистов и радикалов. Они обвязали бюст Жукова тросом и с нескольких попыток свалили его с постамента. Также можно заметить среди присутствующих сотрудников правоохранительных органов в полном боевом облачении. Тем не менее они никак не пытаются помешать вандалам. Вместо этого силовики беспорядочно перемещаются вокруг бюста маршала, держась друг за друга.
Мэр Харькова Геннадий Кернес уже пообещал восстановить снесённый националистами бюст. По его словам, это будет сделано в самое ближайшее время за счёт средств фонда "Возрождение".
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