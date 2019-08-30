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На Украине "разнесли" отдых в Грузии: "Еда плохая, нечего посмотреть и нечего купить"

30 августа 2019, 03:39  •  109 • Политика
Украинец рассказал, как он съездил в Грузию, и остался крайне разочарован увиденным. В эфире украинского ТВ он обругал еду, обслуживание, достопримечательности и сувениры.
На телевидении Украины раскритиковали отдых в Грузии. Страну упрекнули за плохую кухню, медленное обслуживание, а также "плохие" достопримечательности и сувениры. Разгром туристической отрасли Грузии устроил телеканал "Прямой", который аффилирован с экс-президентом Петром Порошенко.
В эфире телеканала украинец Сергей Поярков рассказал, как съездил с семьей на отдых в Грузию. Ему там не понравилось решительно всё. Особенно его огорчила еда. По его словам, на Украине грузинские блюда теперь готовят в разы лучше, чем в самой Грузии. В качестве примера он привел хинкали, где больше теста и зелени, чем мяса. Украинец даже посоветовал грузинским поварам съездить на Украину, чтобы поучиться готовить настоящие национальные блюда Грузии.
Не понравилось Пояркову и обслуживание. По его словам, официанты работают слишком медленно. Только в "Макдональдс" и "Бургер Кинг" украинцу обслуживание показалось нормальным.
Также нещадной критике подверглись грузинские достопримечательности. Поярков рассказывает, что на экскурсии ему показали только "жалкий водопад", а потом долго везли по жаре на "никому не нужную" дегустацию. Укротурист утверждает, что в Грузии в целом нет туристической инфраструктуры, зато есть плохие дороги, неадекватные водители и слишком много курильщиков
"Это была первая страна, где мы не потратили бюджет ... потому что там нечего купить, они ничего местного не производят", - пожаловался Поярков в эфире украинского телеканала.

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