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На Украине "поджали хвост" после решения Вашингтона: "Тревожно" и "неуважительно"

24 мая 2021, 06:30  •  531 • Политика
В Киеве "поджали хвост" после решения официального Вашингтона по России. По словам экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина, стало очень "тревожно". "С партнёрами, которых уважают, так не поступают".
Отметим, что в Госдепе ранее заявили о том, что строящая газопровод "Северный поток - 2" компания Nord Stream 2 AG подпадает под санкции, однако из соображений нацбезопасности США не ввели их. После этого официальный представитель Белого дома Джен Псаки констатировала, что теперь проект сложно будет остановить.
"Снятие Соединёнными Штатами санкций с компании, которая строит "Северный поток - 2", - это как удар "под дых", - заявил Климкин в своём Facebook-аккаунте.
По его словам, дело в первую очередь не в том, что теперь проект сложно будет остановить, а в том, что теперь стало "очень тревожно от того, что эта тема не прозвучала во время последнего визита Энтони Блинкена".
"С партнёрами, которых уважают, так не поступают", - написал он.

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