На Украине пять человек пострадали в результате вылета полицейской машины на тротуар

В Сумах автомобиль патрульной полиции вылетел на тротуар в результате ДТП, пять человек получили травмы.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на начальника отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины в Сумской области Эльвиру Биганову.

Отмечается, что машина с сотрудниками правоохранительных органов ехала на вызов с включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, когда на перекрёстке её протаранил другой автомобиль.

«На перекрёстке улиц произошло столкновение. Audi ударила полицейское авто в бок, в результате чего автомобиль патрульных вылетел на тротуар и перевернулся, сбив группу пешеходов», — рассказала Биганова.

По предварительным данным, в аварии пострадали девушка-патрульный и четыре пешехода. Спасателям пришлось разрезать полицейский автомобиль спецсредствами, чтобы освободить девушку.

Как пишет украинский портал, ссылаясь на очевидцев, Audi ехал на зелёный сигнал светофора, а патрульный автомобиль, чтобы не останавливаться на красный, примерно за 15 метров до перекрёстка включил сирену, что и привело к тому, что водитель гражданской иномарки не успел остановиться.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и семеро пострадали в результате ДТП на Украине.