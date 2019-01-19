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На Украине пьяный кондуктор угнал маршрутный автобус
19 января 2019, 09:54 • 101 • В мире
Патрульные службы Украины остановили езду пьяного кондуктора по городу за рулем пассажирского автобуса.
В административном центре Хмельницкой области Украины патрульные службы остановили автобус, так как посчитали траекторию его движения подозрительной. И не зря. Место водителя в нём занял пьяный кондуктор без водительского удостоверения.
На сайте патрульной службы добавляется, что мужчина в автобусе проехал на "красный" свет, а тест показал 0,97 промилле.
Права отобрали у правонарушителя ещё год назад за подобную провинность. Автобус не находился в его собственности, это было место его работы кондуктором. Но хорошо выпив и заскучав, украинец угнал автобус и катался на нем по городу.
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