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На Украине проверят Тимошенко из-за обвинений в незаконном обогащении

15 февраля 2019, 13:24  •  124 • Украина
Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины рассмотрит поступившее заявление о незаконном обогащении кандидата в президенты страны, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.
 
РИА Новости
 

Об этом информирует пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

В сообщении говорится, что на имя генпрокурора страны Юрия Луценко поступило заявление о совершении Тимошенко уголовных правонарушений. 

«Генеральным прокурором Украины принято решение о направлении заявления о преступлении в САП для организации её надлежащего рассмотрения и принятия решения в определённом КПК Украины порядке», — заявили в ведомстве.

Ранее украинская общественная организация «Центр противодействия коррупции» призвала Луценко возбудить дело по фактам возможного незаконного обогащения в отношении Тимошенко.

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