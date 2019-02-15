На Украине проверят Тимошенко из-за обвинений в незаконном обогащении

Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины рассмотрит поступившее заявление о незаконном обогащении кандидата в президенты страны, лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Об этом информирует пресс-служба Генпрокуратуры Украины.

В сообщении говорится, что на имя генпрокурора страны Юрия Луценко поступило заявление о совершении Тимошенко уголовных правонарушений.

«Генеральным прокурором Украины принято решение о направлении заявления о преступлении в САП для организации её надлежащего рассмотрения и принятия решения в определённом КПК Украины порядке», — заявили в ведомстве.

Ранее украинская общественная организация «Центр противодействия коррупции» призвала Луценко возбудить дело по фактам возможного незаконного обогащения в отношении Тимошенко.