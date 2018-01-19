Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Оперирую цифрами, а не криками о цензуре»: Мединский ответил на жалобу из-за пе...
Human Rights Watch навесила на Трампа ярлык "всемирного разрушителя прав че...
Лавров призвал США, Великобританию и Германию присоединиться к мораторию на ядер...
Fox News: Бездельники-сенаторы называют Трампа Сталиным, лишь бы ничего не делат...
Главная / В мире

На Украине проверят "оскорбивший" Майдан телеканал

19 января 2018, 00:54  •  76 • В мире
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины начал внеочередную проверку в отношении телекомпании NewsOne. Причина - несколько гостей в ее эфирах позволили себе назвать "революцию достоинства" переворотом.
Украинский телеканал NewsOne попал под удар официального Киева. Так, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины - орган, де-факто отвечающий за цензурирование всей неугодной власти информации в медиапространстве страны, - возбудил внеплановую и внеочередную проверку в отношении компании.
Причина достаточно проста - несколько гостей телеканала назвали госпереворот 2013-2014 годов на Украине тем, что он есть, то есть, собственно, госпереворотом. В Нацсовете посчитали эти высказывания "пропагандистскими заявлениями".
Согласно члену совета Сергею Костинскому, высказывания, представляющие Майдан и "революцию достоинства" как государственный переворот, звучали в эфире "систематически", а ведущие, в свою очередь, никак не опровергали подобные высказывания и не препятствовали им.
Сверх того, NewsOne была нарушена еще одна "заповедь" украинской сетки телерадиовещания. В эфире канала появилась информация, выставляющая Вооруженные силы России в позитивном ключе.
Ранее, напомним, Нацсовет по телерадиовещанию возбудил проверки в отношении двух украинских телеканалов, решившихся показать советский фильм "Ирония судьбы", ставший непременным атрибутом новогодних каникул, во время январских праздников. Тогда в ведомстве заявили, что данная кинолента представляет угрозу для национальной безопасности Украины.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

76
Источник
Похожие новости
19 января 2018, 00:39
Беспилотная зона: почему американцы интересуются российским опытом борьбы с дронами террористов
19 января 2018, 00:54
Эстония разделила русских и украинцев на высшую и низшую касты
18 января 2018, 18:24
Трамп и Тиллерсон обвинили Россию в нежелании давить на КНДР

18 января 2018, 21:39
Приём мигрантов в Венгрии оппозиция обернула против Орбана
19 января 2018, 00:54
«Европейское счастье» гастарбайтеров: Латвия и Украина
19 января 2018, 00:54
Вместо финнов генераторы в Крым доставили немцы
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
15 января 2018, 07:52
Вечер с Владимиром Соловьевым от 14.01.18
13 января 2018, 21:24
В Германии растёт число «граждан Третьего рейха»
14 января 2018, 03:39
«Давайте по-честному — у нас эпидемия»: почему на Украине не могут остановить распространение кори
18 января 2018, 11:54
Украинцы вже не те?..
14 января 2018, 10:24
Появление американских ПТРК на Украине изменит очень многое
14 января 2018, 10:24
Гиперзвук или на испуг
13 января 2018, 03:24
У Грудинина, как у полковника Захарченко, вдруг нашлись 7,5 миллиарда
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.