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На Украине проверят "оскорбивший" Майдан телеканал
19 января 2018, 00:54 • 76 • В мире
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины начал внеочередную проверку в отношении телекомпании NewsOne. Причина - несколько гостей в ее эфирах позволили себе назвать "революцию достоинства" переворотом.
Украинский телеканал NewsOne попал под удар официального Киева. Так, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины - орган, де-факто отвечающий за цензурирование всей неугодной власти информации в медиапространстве страны, - возбудил внеплановую и внеочередную проверку в отношении компании.
Причина достаточно проста - несколько гостей телеканала назвали госпереворот 2013-2014 годов на Украине тем, что он есть, то есть, собственно, госпереворотом. В Нацсовете посчитали эти высказывания "пропагандистскими заявлениями".
Согласно члену совета Сергею Костинскому, высказывания, представляющие Майдан и "революцию достоинства" как государственный переворот, звучали в эфире "систематически", а ведущие, в свою очередь, никак не опровергали подобные высказывания и не препятствовали им.
Сверх того, NewsOne была нарушена еще одна "заповедь" украинской сетки телерадиовещания. В эфире канала появилась информация, выставляющая Вооруженные силы России в позитивном ключе.
Ранее, напомним, Нацсовет по телерадиовещанию возбудил проверки в отношении двух украинских телеканалов, решившихся показать советский фильм "Ирония судьбы", ставший непременным атрибутом новогодних каникул, во время январских праздников. Тогда в ведомстве заявили, что данная кинолента представляет угрозу для национальной безопасности Украины.
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