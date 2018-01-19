На Украине проверят "оскорбивший" Майдан телеканал

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Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины начал внеочередную проверку в отношении телекомпании NewsOne. Причина - несколько гостей в ее эфирах позволили себе назвать "революцию достоинства" переворотом.

Украинский телеканал NewsOne попал под удар официального Киева. Так, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины - орган, де-факто отвечающий за цензурирование всей неугодной власти информации в медиапространстве страны, - возбудил внеплановую и внеочередную проверку в отношении компании.

Причина достаточно проста - несколько гостей телеканала назвали госпереворот 2013-2014 годов на Украине тем, что он есть, то есть, собственно, госпереворотом. В Нацсовете посчитали эти высказывания "пропагандистскими заявлениями".

Согласно члену совета Сергею Костинскому, высказывания, представляющие Майдан и "революцию достоинства" как государственный переворот, звучали в эфире "систематически", а ведущие, в свою очередь, никак не опровергали подобные высказывания и не препятствовали им.

Сверх того, NewsOne была нарушена еще одна "заповедь" украинской сетки телерадиовещания. В эфире канала появилась информация, выставляющая Вооруженные силы России в позитивном ключе.

Ранее, напомним, Нацсовет по телерадиовещанию возбудил проверки в отношении двух украинских телеканалов, решившихся показать советский фильм "Ирония судьбы", ставший непременным атрибутом новогодних каникул, во время январских праздников. Тогда в ведомстве заявили, что данная кинолента представляет угрозу для национальной безопасности Украины.