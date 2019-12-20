На Украине проверят канал «Наш» из-за показа пресс-конференции Путина

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Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение проверить телеканал «Наш» в связи с трансляцией пресс-конференции российского лидера Владимира Путина.

РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Facebook члена совета Сергея Костинского. «Национальный совет принял решение о проверке телеканала «Наш» из-за признаков нарушения законодательства во время трансляции пресс-конференции президента страны-агрессора», — сообщил он. 19 декабре в Центре международной торговли в Москве состоялась 15-я большая пресс-конференция Путина. Она длилась 4 часа 20 минут.

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