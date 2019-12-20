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На Украине проверят канал «Наш» из-за показа пресс-конференции Путина

20 декабря 2019, 15:39  •  83 • Украина
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение проверить телеканал «Наш» в связи с трансляцией пресс-конференции российского лидера Владимира Путина.
 
РИА Новости
 

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Facebook члена совета Сергея Костинского.

«Национальный совет принял решение о проверке телеканала «Наш» из-за признаков нарушения законодательства во время трансляции пресс-конференции президента страны-агрессора», — сообщил он.

19 декабре в Центре международной торговли в Москве состоялась 15-я большая пресс-конференция Путина.

Она длилась 4 часа 20 минут. 

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