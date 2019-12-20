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На Украине проверят канал «Наш» из-за показа пресс-конференции Путина
20 декабря 2019, 15:39 • 83 • Украина
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания принял решение проверить телеканал «Наш» в связи с трансляцией пресс-конференции российского лидера Владимира Путина.
РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Facebook члена совета Сергея Костинского.
«Национальный совет принял решение о проверке телеканала «Наш» из-за признаков нарушения законодательства во время трансляции пресс-конференции президента страны-агрессора», — сообщил он.
19 декабре в Центре международной торговли в Москве состоялась 15-я большая пресс-конференция Путина.
Она длилась 4 часа 20 минут.
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