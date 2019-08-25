|
На Украине провели испытания ступени ракеты-носителя
25 августа 2019, 06:24 • 103 • Украина
На Украине провели огневые испытания третьей ступени ракеты-носителя среднего класса «Циклон-4», спроектированной Конструкторским бюро (КБ) «Южное».
«Состоялся прожиг третьей ступени ракеты-носителя «Циклон-4», — говорится в сообщении на странице КБ в Facebook.
Отмечается, что испытания прошли успешно, все системы отработали отлично.
«Это заключительные и самые важные испытания перед первыми лётными испытаниями третьей ступени ракеты-носителя «Циклон-4», — указано в тексте.
В состав третьей ступени РН «Циклон-4» входит жидкостный ракетный двигатель РД-861К, предназначенный для создания тяги и маневрирования.
В феврале сообщалось, что госпредприятие «Производственное объединение «Южный машиностроительный завод им. А.М. Макарова» инициирует создание на Украине плавучей платформы для запуска ракет.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
103
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
24 августа 2019, 04:39
|
21 августа 2019, 14:54
|
20 августа 2019, 19:09
|
23 августа 2019, 02:39
|
18 августа 2019, 15:24
|
23 августа 2019, 02:39
|
22 августа 2019, 00:39