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На Украине провели финальный этап испытаний ракетного комплекса «Скиф»

19 мая 2018, 23:39  •  51 • Украина
Киевское конструкторское бюро «Луч» успешно провело финальный этап испытаний новой модификации ракетного комплекса «Скиф». Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.
 
Facebook © КБ "ЛУЧ"
 

«В Черниговской области состоялся финальный этап испытаний экспортного противотанкового управляемого ракетного комплекса «Скиф» в присутствии представителей заказчика», — заявили в бюро.

Во время испытаний были проведены пуски управляемых ракет «Скиф», в ходе которых все цели были успешно поражены. 

В сообщении говорится, что представители иностранного заказчика «остались довольны и высоко оценили уникальные тактико-технические характеристики ракет» производства КБ «Луч».

В апреле сообщалось, что на Украине испытали ракетный комплекс. 

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