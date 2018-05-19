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На Украине провели финальный этап испытаний ракетного комплекса «Скиф»
19 мая 2018, 23:39 • 51 • Украина
Киевское конструкторское бюро «Луч» успешно провело финальный этап испытаний новой модификации ракетного комплекса «Скиф». Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.
Facebook © КБ "ЛУЧ"
«В Черниговской области состоялся финальный этап испытаний экспортного противотанкового управляемого ракетного комплекса «Скиф» в присутствии представителей заказчика», — заявили в бюро.
Во время испытаний были проведены пуски управляемых ракет «Скиф», в ходе которых все цели были успешно поражены.
В сообщении говорится, что представители иностранного заказчика «остались довольны и высоко оценили уникальные тактико-технические характеристики ракет» производства КБ «Луч».
В апреле сообщалось, что на Украине испытали ракетный комплекс.
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