Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Слабость у границ России: Британский спецназ не смог "освободить" остр...
Эрдоган сделал рекламу нашим С-400 (Руслан Осташко)
Путин и Лукашенко в Питере обсудили, что делать с Союзным договором
Так а зачем Саакашвили болтал?
Главная / Украина

На Украине проведены обыски на бронетанковых заводах

18 июля 2019, 18:09  •  57 • Украина
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины начало проверку законности приобретений танковых двигателей, в рамках которой на бронетанковых заводах были проведены обыски.
 
©dbr.gov.ua
 

Об этом в прямом эфире телеканала «112 Украина» заявил директор ГБР Роман Труба.

Сообщается, что в результате проверки могут быть найдены многомиллионные убытки.

«Недавно, на этой неделе, мы провели несколько обысков на бронетанковых заводах, и на данный момент у нас есть вопрос относительно законности закупки моторов на танки. Я не хочу опережать события, но в этом уголовном производстве на самом деле будут после проведения экспертиз миллионные убытки», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранительные органы раскрыли коррупционную схему в сфере оборонной промышленности.

Кроме того, заместитель главы администрации президента Украины Руслан Рябошапка не исключил, что Зеленский через три месяца может инициировать законопроект о «перезагрузке» Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры страны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



57
Источник
Похожие новости
17 июля 2019, 22:39
Медведчук оценил телефонный разговор Зеленского и Путина
17 июля 2019, 19:24
Минюст России признал НПО «Всемирный конгресс украинцев» нежелательной
18 июля 2019, 01:54
Бетербиев проведёт объединительный титульный бой с Гвоздиком
18 июля 2019, 11:39
Маас намерен обсудить с Лавровым ситуацию вокруг украинских моряков
18 июля 2019, 14:54
Политолог оценил реакцию Киева на решение по гражданству для Донбасса
18 июля 2019, 18:09
Опрос выявил самых узнаваемых политиков на Украине
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 июля 2019, 03:54
"Мрази! Гражданских убили": В Сеть попало видео расправы ВСУ с "террористами" в майках и шлепанцах
15 июля 2019, 02:39
В Госдуме назвали политическим шоу поездку Зеленского в Крым
11 июля 2019, 23:54
Свести с ума за один вопрос: Как журналистка "Рустави 2" перешла на крик после слов российского политика
16 июля 2019, 07:54
"А с именами детей, убитых на Донбассе?": Нацепившему желтые браслеты Зеленскому задали "наивный" вопрос
13 июля 2019, 11:24
Под защитой «Пальмы»: на что способен российский морской комплекс ПВО нового поколения
18 июля 2019, 02:09
Кто перевозил «Бук»? СБУ опровергла свое же сообщение по МН17
12 июля 2019, 19:09
Аваков оценил вынесенный в Италии приговор украинцу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.