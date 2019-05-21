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На Украине против Порошенко возбудили дело о госизмене

21 мая 2019, 17:24  •  64 • Украина

КИЕВ, 21 мая. /ТАСС/. Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело и начало расследование по факту возможной государственной измены в отношении пятого президента Петра Порошенко в связи с инцидентом в Керченском проливе. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Госбюро, которое занимается расследованием преступлений высших должностных лиц.

"Следователи центрального аппарата Госбюро расследований 21 мая по заявлению Андрея Портнова внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершении должностными лицами, которые занимают особо ответственное положение в органах государственной власти Украины, преступлений, предусмотренных ст. 109 ("Действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти"), ст. 111 ("Государственная измена") и ст. 426-1 ("Превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий") УК Украины. Начато досудебное расследование", - говорится в сообщении.

Дело открыто по заявлению экс-заместителя главы администрации президента Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова, которое он подал 20 мая. Юрист просил возбудить дело на основании преступных действий Порошенко в качестве Верховного главнокомандующего в связи с инцидентом во время перехода группы украинских кораблей через Керченский пролив 25 ноября 2018 года.

"Действия Порошенко были направлены на умышленное провоцирование РФ на ответные и заранее прогнозируемые агрессивные действия в напряженной ситуации, что привело к потерям в составе ВМС Украины", - говорится в заявлении юриста, опубликованном в Facebook.

В Госбюро Украины во вторник подтвердили, что дело возбуждено именно в связи с событиями 25 ноября 2018 года.

В новость были внесены изменения (17:12 мск) — добавлены подробности.

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