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На Украине против Медведчука возбудили дело по статье «Госизмена»
05 февраля 2019, 16:09 • 117 • Украина
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Виктор Медведчук. Архивное фото / © Алексей Никольский РИА Новости
«По обращению народного депутата Тетерева Андрея в Единый реестр досудебных
Отмечается, что дело было возбуждено в связи с предложением Медведчука создать автономный регион Донбасс в составе Украины.
«Провозглашение концепции образования автономного региона Донбасс способствует законодательному закреплению временно оккупированной территории вопреки основному закону», — заявила Сарган.
29 января Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины.
По его словам, «это предполагает, что в нём будут работать органы самоуправления — парламент, правительство и другие, которые будут осуществлять жизнедеятельность в Донбассе».
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