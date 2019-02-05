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На Украине против Медведчука возбудили дело по статье «Госизмена»

05 февраля 2019, 16:09  •  117 • Украина
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело против председателя политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом заявила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
 
Виктор Медведчук. Архивное фото / © Алексей Никольский РИА Новости
 

«По обращению народного депутата Тетерева Андрея в Единый реестр досудебных
расследований внесены сведения о совершении Медведчуком уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 УК Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины») и ч. 1 ст. 111 УК Украины («Государственная измена»)», — говорится в сообщении, опубликованном на странице Сарган в Facebook.

Отмечается, что дело было возбуждено в связи с предложением Медведчука создать автономный регион Донбасс в составе Украины.

«Провозглашение концепции образования автономного региона Донбасс способствует законодательному закреплению временно оккупированной территории вопреки основному закону», — заявила Сарган.

29 января Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины.

По его словам, «это предполагает, что в нём будут работать органы самоуправления — парламент, правительство и другие, которые будут осуществлять жизнедеятельность в Донбассе».

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