Киев, 14 декабря. Украинская армия не в состоянии противостоять России без поддержки западных «партнеров».

Боец так называемой Украинской добровольческой армии Тарас Елейко заявил, что Киеву необходимо просить помощи у Запада, если он хочет успешно противостоять России. Елейко уверен, что Украина должна укрепить свою армию, потому что флот и авиация страны сегодня находятся в плачевном состоянии.

«Необходимо наших западных партнеров подводить к тому, чтобы они помогали нам, продавали нам, учили наших пилотов и моряков», — заявил он.

Он считает, что только после повышения боеготовности ВСУ можно будет рассчитывать на диалог с Россией, которая до сегодняшнего дня, по его словам, якобы игнорирует любые переговоры на международных площадках.

«Больше не происходит встреч на международных площадках, потому что не о чем говорить», – отметил Елейко.

Ранее бывший президент Украины Леонид Кравчук призвал Запад давить на Россию через НАТО, а также новыми санкциями. Одним из первых шагов в этом направлении политик назвал отключение РФ от международной платежной системы, передает «Царьград».