На Украине прошли учения по прекращению транзита газа из России

«Укртрансгаз» и «Нафтогаз» провели совместные учения, в ходе которых были отработаны действия служб на случай полного прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2020 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте «Укртрансгаза».

«Укртрансгаз» и «Нафтогаз» провели совместные учения, во время которых отработали порядок действий диспетчеров и других служб оператора ГТС Украины в случае остановки «Газпромом» транзита по территории Украины в страны ЕС с 1 января 2020 года», — заявили в пресс-службе.

Также указывается, что стороны разработали несколько сценариев прекращения транзита газа и соответствующие планы действий для гарантирования Украине прохождения отопительного сезона.

В «Укртрансгазе» заявили, что газотранспортная система страны готова к стабильной работе в случае прекращения транзита газа.

Ранее Еврокомиссия предложила России и Украине провести встречу по газу в сентябре.