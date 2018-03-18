На Украине прошли похороны Путина

• 152 • Политика

В Харькове у генконсульства РФ представители "Свободы", "Правого сектора" и нацкорпуса провели кощунственную акцию, посвященную выборам президента России.

После того как полиция и нацгвардия Украины перегородили доступ к избирательным участкам в посольстве и генконсульствах России, в Харькове прошла кощунственная акция.

В Харькове при полном содействии полиции, возглавляемой Аваковым, представители "Свободы", "Правого сектора" (запрещен в РФ) и нацкорпуса устроили похороны Путина. Акция прошла прямо у генконсульства России.

Участники положили куклу Путина в полный рост в гроб и с песнями и плясками провожали в последний путь российского лидера. В сетях уже начали не только возмущаться, но и шутить: "Хоронили Путина, порвали три трембиты".