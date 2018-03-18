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На Украине прошли похороны Путина
18 марта 2018, 16:39 • 152 • Политика
В Харькове у генконсульства РФ представители "Свободы", "Правого сектора" и нацкорпуса провели кощунственную акцию, посвященную выборам президента России.
После того как полиция и нацгвардия Украины перегородили доступ к избирательным участкам в посольстве и генконсульствах России, в Харькове прошла кощунственная акция.
В Харькове при полном содействии полиции, возглавляемой Аваковым, представители "Свободы", "Правого сектора" (запрещен в РФ) и нацкорпуса устроили похороны Путина. Акция прошла прямо у генконсульства России.
Участники положили куклу Путина в полный рост в гроб и с песнями и плясками провожали в последний путь российского лидера. В сетях уже начали не только возмущаться, но и шутить: "Хоронили Путина, порвали три трембиты".
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