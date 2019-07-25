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На Украине прошли очередные испытания ракеты «Ольха»
25 июля 2019, 12:39 • 77 • Украина
Украина провела очередной этап испытаний ракетных комплексов «Ольха» с повышенной дальностью действия, сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.
© rnbo.gov.ua
«В Одесской области состоялся очередной этап испытаний ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» с увеличенной дальностью поражения», — говорится в сообщении.
Как отмечается, манёвры прошли успешно.
Планируется, что комплексы поступят в ВСУ до конца года.
Ранее бывший секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал о работе по модернизации ракет.
По его словам, это «уникальная» разработка, которая «лучше российского аналога, имеющего название «Смерч».
В ведомстве утверждают, что «Ольха» способна поражать цели на расстоянии 130 км.
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