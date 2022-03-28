На Украине прокомментировали "отравление" Абрамовича: "Это всё конспирологические теории" - Подоляк

WSJ сообщила о появлении симптомов отравления у Романа Абрамовича после поездки в Киев. Фейк опровергли даже представители Украины.

У миллиардера Романа Абрамовича появились симптомы, похожие на признаки отравления, после поездки на Украину и участия в организации переговоров между Москвой и Киевом, пишет американская газета The Wall Street Journal. Фейк об отравлении опровергли даже власти Украины.

Американское издание утверждало, что у Абрамовича и двоих членов переговорной группы со стороны Украины возникли покраснение глаз, слезоточивость, а также шелушение кожи на лице и руках. В этом усмотрели признаки отравления.

Советник президента Украины Михаил Подоляк опроверг слухи об отравлении. Он сообщил, что все участники переговорной группы работают в обычном режиме, а заявления об отравлении - это всё конспирологические теории.

Расходимся. Даже Подоляк сказал, что все эти бредни про отравление - не более чем бредни,

- прокомментировала журналистка и блогер Юлия Витязева.

Одна добавила, что для окончательного развенчания фейка не хватает только появления на публике самого Абрамовича. Просто чтобы поставить в этом деле точку и понаблюдать за реакцией тех, кто сейчас уже вовсю спекулирует на этой теме.