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На Украине прокомментировали "отравление" Абрамовича: "Это всё конспирологические теории" - Подоляк

28 марта 2022, 22:25  •  97 • Политика
WSJ сообщила о появлении симптомов отравления у Романа Абрамовича после поездки в Киев. Фейк опровергли даже представители Украины.
У миллиардера Романа Абрамовича появились симптомы, похожие на признаки отравления, после поездки на Украину и участия в организации переговоров между Москвой и Киевом, пишет американская газета The Wall Street Journal. Фейк об отравлении опровергли даже власти Украины.
Американское издание утверждало, что у Абрамовича и двоих членов переговорной группы со стороны Украины возникли покраснение глаз, слезоточивость, а также шелушение кожи на лице и руках. В этом усмотрели признаки отравления.
Советник президента Украины Михаил Подоляк опроверг слухи об отравлении. Он сообщил, что все участники переговорной группы работают в обычном режиме, а заявления об отравлении - это всё конспирологические теории.
Расходимся. Даже Подоляк сказал, что все эти бредни про отравление - не более чем бредни,
- прокомментировала журналистка и блогер Юлия Витязева.
Одна добавила, что для окончательного развенчания фейка не хватает только появления на публике самого Абрамовича. Просто чтобы поставить в этом деле точку и понаблюдать за реакцией тех, кто сейчас уже вовсю спекулирует на этой теме.

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