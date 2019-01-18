Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Волна в ЮАР убила британскую модель — СМИ
В ПАСЕ пожалели об отказе российской делегации от работы в ассамблее
Големы в Сирии убивают своих хозяев
«Доказательства им не нужны»: как Трамп стал главным объектом критики в американ...
Главная / Украина

На Украине прокомментировали приезд Собчак в Киев

18 января 2019, 12:09  •  128 • Украина
На Украине прокомментировали приезд телеведущей, экс-кандидата в президенты России Ксении Собчак в Киев. По словам пресс-секретаря украинской погранслужбы Олега Слободяна, оснований не пропускать россиянку на территорию Украины нет.
 
РИА Новости
 

«В отношении этой гражданки не было каких-либо поручений других правоохранительных органов. Оснований не пропускать её не было», — цитирует Слободяна «Укринформ».

Он отметил, что Собчак прибыла с частным визитом и во время собеседования цель поездки подтвердила.

Ранее телеведущая заявила, что её визит в Киев не связан с политикой. В соцсетях она рассказала, что приехала к подруге. По словам Собчак, на Украине у неё «гостеприимные и прекрасные» друзья.

В марте 2018 года Собчак прокомментировала попадание в базу данных украинского ресурса «Миротворец».

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...

128
Источник
Похожие новости
17 января 2019, 19:54
Эксперт оценил заявление «Нафтогаза» о взыскании с «Газпрома» $2,6 млрд и аресте активов
17 января 2019, 23:09
Министры иностранных дел Украины и ФРГ проведут встречу в Киеве
17 января 2019, 19:54
Банковская система Украины впервые за пять лет стала прибыльной
Загрузка...
17 января 2019, 16:39
На Украине сельсовет незаконно проголосовал за переход общины в ПЦУ
18 января 2019, 12:09
«Многовековой выбор народа Малороссии»: какую роль в истории России и Украины сыграла Переяславская рада
17 января 2019, 23:10
Эксперт оценил решение суда во Львове отменить запрет на «русскоязычный продукт»
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
17 января 2019, 15:09
Собчак cделала ошибку, приехав в Киев
12 января 2019, 00:24
"Мы-то готовы. А ты, Саша, готов?": В Сети ответили на предупреждение Лукашенко о "пробе на зуб"
15 января 2019, 16:09
Кедми в Twitter: "Гроссмейстер Путин - грандиозная многоходовка..."
15 января 2019, 03:09
Украинские трудовые мигранты рассказали о "польском рабстве"
17 января 2019, 00:39
Заявление Елены Бойко о её выдворении на Украину
14 января 2019, 01:09
"Хотят вернуться домой живыми": Солдаты ВСУ отказались выходить на позиции в Донбассе
13 января 2019, 21:54
"Нет больше дураков, чтобы ловить Украину": Сеть рассмешили высказывания Порошенко по время его "томос-тура"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.