На Украине прокомментировали приезд Собчак в Киев

На Украине прокомментировали приезд телеведущей, экс-кандидата в президенты России Ксении Собчак в Киев. По словам пресс-секретаря украинской погранслужбы Олега Слободяна, оснований не пропускать россиянку на территорию Украины нет.

«В отношении этой гражданки не было каких-либо поручений других правоохранительных органов. Оснований не пропускать её не было», — цитирует Слободяна «Укринформ».

Он отметил, что Собчак прибыла с частным визитом и во время собеседования цель поездки подтвердила.

Ранее телеведущая заявила, что её визит в Киев не связан с политикой. В соцсетях она рассказала, что приехала к подруге. По словам Собчак, на Украине у неё «гостеприимные и прекрасные» друзья.

В марте 2018 года Собчак прокомментировала попадание в базу данных украинского ресурса «Миротворец».