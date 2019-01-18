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На Украине прокомментировали приезд Собчак в Киев
18 января 2019, 12:09 • 128 • Украина
На Украине прокомментировали приезд телеведущей, экс-кандидата в президенты России Ксении Собчак в Киев. По словам пресс-секретаря украинской погранслужбы Олега Слободяна, оснований не пропускать россиянку на территорию Украины нет.
РИА Новости
«В отношении этой гражданки не было каких-либо поручений других правоохранительных органов. Оснований не пропускать её не было», — цитирует Слободяна «Укринформ».
Он отметил, что Собчак прибыла с частным визитом и во время собеседования цель поездки подтвердила.
Ранее телеведущая заявила, что её визит в Киев не связан с политикой. В соцсетях она рассказала, что приехала к подруге. По словам Собчак, на Украине у неё «гостеприимные и прекрасные» друзья.
В марте 2018 года Собчак прокомментировала попадание в базу данных украинского ресурса «Миротворец».
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