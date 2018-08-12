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На Украине прокомментировали образование очередей из автомобилей на границе с Крымом
12 августа 2018, 18:24 • 148 • Украина
В Азово-Черноморском управлении Государственной пограничной службы Украины заявили, что проезд автомобилей через украинский контрольно-пропускной пункт «Каланчак» ограничен из-за работ по обновлению базы данных таможни.
РИА Новости
«Сегодня в контрольном пункте «Каланчак» фиксируются перебои в оформлении транспортных средств из-за работ по обновлению базы данных украинской таможни. Пешеходы при этом оформляются в установленном порядке», — говорится в сообщении украинского ведомства в Facebook.
Отмечается, что рядом с пунктом находится около 25 автомобилей. Украинские пограничники проводят мероприятия по перенаправлению автомобилей в другие пункты пропуска.
Ранее стало известно, что украинский пункт пропуска «Каланчак» на границе с Крымом приостановил проезд автомобилей, в связи с этим на выезде из России образовалась очередь из 50 машин.
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