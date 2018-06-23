Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Журналистов Bloomberg пригласили в Крым убедиться, что полуостров является росси...
Собчак предложила избрать Дмитрия Гудкова председателем партии "Гражданская иниц...
Владимир Путин - выпускникам: Дерзайте! Не ограничивайтесь только лайками в соцс...
В Закарпатской области из-за выпавшего снега эвакуируют детей из лагеря
Главная / Украина

На Украине произошёл взрыв ёмкостей почти с 500 тоннами биоэтанола

23 июня 2018, 22:24  •  75 • Украина
На Украине, в Тернопольской области, в результате взрыва ёмкостей с биоэтанолом произошёл пожар, огонь распространился на соседнее здание. Об этом информирует ГСЧС Украины.
 
РИА Новости
 

ЧП произошло около 18:15 в городе Збараж на территории недействующей спиртобазы.

Взрыв ёмкостей объёмом 480 т, в которых находился биоэтанол, произошёл в одноэтажном складском здании.

Отмечается, что в результате ЧП погибших и пострадавших нет.

«Проведена эвакуация жителей частных жилых домов, расположенных поблизости. Принимаются меры для недопущения распространения огня в жилой сектор», — говорится в сообщении.

К тушению пожара привлечены 63 человека, 15 единиц техники, а также пожарный поезд.

Ранее стало известно, что в отделении банка в Киеве произошёл взрыв.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

75
Источник
Похожие новости
23 июня 2018, 15:54
В Совфеде раскритиковали предложение Рады по обмену осуждённых
23 июня 2018, 19:09
Историк считает неграмотным предложение украинской писательницы называть Россию «Московией»
22 июня 2018, 23:39
Директор группы «Аквариум» прокомментировал инцидент в Киеве

23 июня 2018, 02:54
«Пока остаётся фантазией»: почему Украина не способна создать новое ракетное оружие
23 июня 2018, 19:09
В Одессе совершил экстренную посадку летевший в Барселону самолёт
23 июня 2018, 15:54
Помощник депутата Рады погиб в ДТП на Украине
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
21 июня 2018, 15:24
F-35: Россия боится США, а Эрдоган их унижает
19 июня 2018, 07:55
Ограниченный ядерный размен. Россия начинает и выигрывает?
19 июня 2018, 09:40
Мы стравили два народа, наградите нас
18 июня 2018, 12:09
Первый президент Украины рассказал о возможном решении ситуации в Донбассе
22 июня 2018, 07:40
Хозяин недоволен народом
23 июня 2018, 12:54
«Получим по зубам»: Савченко предупредила Киев
19 июня 2018, 17:24
В «Нафтогазе» заявили, что суд Лондона разрешил заморозить активы «Газпрома»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.