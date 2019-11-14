На Украине произошёл пожар на военном складе

В Винницкой области Украины произошёл пожар на военном складе, где хранилось вещевое имущество ВСУ.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований Украины.

Уточняется, что склад относился к воинской части А1619, расположенной в городе Гайсин.

В результате произошедшего пострадавших нет, однако, по данным ГБР, из имущества воинской части огонь уничтожил около 1100 кевларовых шлемов, 800 бронежилетов, 1500 спальных мешков, 100 полевых палаток, более 1000 единиц полевой формы, 1400 костюмов защиты от воды и другие вещи.

Следователи ГБР расследуют обстоятельства пожара.

Ранее резидент Украины Владимир Зеленский подписал указ о повышении безопасности военных складов с боеприпасами.

В октябре 2018 года украинский журналист Юрий Бутусов в своей статье сообщил, что за 1,5 года страна потеряла около 40% всех имеющихся боеприпасов в результате взрывов на складах.