На Украине произошло обрушение здания студенческого общежития

В Житомирской области Украины произошло частичное обрушение пятиэтажного здания студенческого общежития. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины. Пострадавших нет.

«28 июля около 6:00 в селе Новая Чертория Любарского района на территории Новочерторийского государственного аграрного техникума произошло частичное разрушение пятиэтажного здания общежития», — говорится в сообщении.

В результате обвала были разрушены 25 жилых комнат общей площадью около 250 кв. м.

В МЧС уточнили, что всего в здании 225 жилых комнат.

В апреле сообщалось, что в подмосковном Ногинске произошло обрушение стены общежития.