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На Украине произошло обрушение здания студенческого общежития

28 июля 2018, 14:24  •  85 • Украина
В Житомирской области Украины произошло частичное обрушение пятиэтажного здания студенческого общежития. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины. Пострадавших нет.
 
©dsns.gov.ua
 

«28 июля около 6:00 в селе Новая Чертория Любарского района на территории Новочерторийского государственного аграрного техникума произошло частичное разрушение пятиэтажного здания общежития», — говорится в сообщении.

В результате обвала были разрушены 25 жилых комнат общей площадью около 250 кв. м.

В МЧС уточнили, что всего в здании 225 жилых комнат.

В апреле сообщалось, что в подмосковном Ногинске произошло обрушение стены общежития.

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