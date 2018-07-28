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На Украине произошло обрушение здания студенческого общежития
28 июля 2018, 14:24 • 85 • Украина
В Житомирской области Украины произошло частичное обрушение пятиэтажного здания студенческого общежития. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС Украины. Пострадавших нет.
©dsns.gov.ua
«28 июля около 6:00 в селе Новая Чертория Любарского района на территории Новочерторийского государственного аграрного техникума произошло частичное разрушение пятиэтажного здания общежития», — говорится в сообщении.
В результате обвала были разрушены 25 жилых комнат общей площадью около 250 кв. м.
В МЧС уточнили, что всего в здании 225 жилых комнат.
В апреле сообщалось, что в подмосковном Ногинске произошло обрушение стены общежития.
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