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На Украине проголосовали за Путина и "Единую Россию"
26 октября 2020, 15:40 • 37 • Политика
Жители Незалежной нашли новую форму протеста
Украинцы, выдвинувшие свои кандидатуры на местных выборах, проиграли президенту РФ Владимиру Путину и партии "Единая Россия". Так, один из избирателей в Черниговской области предпочел испортить бюллетень, но высказать свои политические предпочтения.
Как сообщил кандидат в депутаты черниговского горсовета Игорь Полуян, один из пришедших на избирательный участок граждан дописал в бланке под десятым номером фамилию Путина и название российской партии, нарисовал квадратик и поставил в нем галочку.
Накануне на Украине прошли местные выборы. В неподконтрольной Киеву части Донбасса голосование не проводилось. В то же время украинцев просили ответить на вопрос о предоставлении Донбассу статуса свободной экономической зоны.
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