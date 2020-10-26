На Украине проголосовали за Путина и "Единую Россию"

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Жители Незалежной нашли новую форму протеста

Украинцы, выдвинувшие свои кандидатуры на местных выборах, проиграли президенту РФ Владимиру Путину и партии "Единая Россия". Так, один из избирателей в Черниговской области предпочел испортить бюллетень, но высказать свои политические предпочтения.

Как сообщил кандидат в депутаты черниговского горсовета Игорь Полуян, один из пришедших на избирательный участок граждан дописал в бланке под десятым номером фамилию Путина и название российской партии, нарисовал квадратик и поставил в нем галочку.

Накануне на Украине прошли местные выборы. В неподконтрольной Киеву части Донбасса голосование не проводилось. В то же время украинцев просили ответить на вопрос о предоставлении Донбассу статуса свободной экономической зоны.