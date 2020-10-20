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На Украине прогнозируют войну с Россией после победы Байдена на выборах

20 октября 2020, 17:35  •  159 • Политика
Джо Байден. Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Киеве оценили итоги избирательной гонки обоих кандидатов на кресло главы Белого дома и чем это обернется для Незалежной
Если победителем на президентских выборах в США, которые состоятся 3 ноября, станет представитель от Демократической партии Джо Байден, то это подтолкнет Россию к "войне отчаяния" за Украину. И причиной тому станет газопровод "Северный поток-2". Об этом заявил киевский политолог Андрей Головачев.
По его мнению, с победой Байдена с большой вероятностью "быстро и окончательно" проект "СП-2" будет закрыт. В Незалежной, считает эксперт, есть много людей, кому это выгодно.
Однако есть те, кто осознает, что такое решение "серьезно приблизит Россию к "войне отчаяния" за Украину". Политолог предполагает, что в таком случае демократы начнут поставлять в Киев оружие (как будто они сейчас им не снабжают ВСУ – ред.).
"Последствия этого шага вообще трудно спрогнозировать, но многим это будет лично выгодно. А кто-то из Оборонпрома, наоборот, не получит госзаказов и обанкротится", – написал Головачев в своем "Фейсбук".
В свою очередь, если кресло в Белом доме снова займет республиканец Дональд Трамп, в Штатах может начаться Майдан, а точнее – гражданская война, поскольку демократы не признают победу оппонента, полагает украинец. При этом американцев подобный ход событий лишь объединит.
"США – это единственная страна в мире, которая может позволить себе такой варварский метод преодоления общественного раскола. А вероятность, что эта война будет на территории Украины, очень велика", – резюмировал эксперт.
Ранее сегодня украинский президент Владимир Зеленский выступил перед депутатским корпусом в Верховной раде, где сообщил, что Незалежная намерена построить две военных базы для защиты Черноморского региона, "чтобы больше ни у кого не возникало даже мысли посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность".
Кремль устами пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова уже заявил, что подобные действия Киева могут негативно повлиять на "атмосферу стабильности" в районе Черного моря.

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