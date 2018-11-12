На Украине прогнозируют коллапс при отсутствии поставок топлива из России

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в комментарии изданию «Обозреватель» заявил, что так как Россия экспортирует почти 60% всего топлива на Украине, то в случае прекращения поставок это станет катастрофическим ударом для рынка.

«Если Россия действительно прекратит поставки, то у нас действительно наступит коллапс в секторе нефтепродуктов, и он может длиться до полугода, пока ситуация стабилизируется и рынок переориентируется», — сказал Корольчук.

В конце сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, что является залогом энергонезависимости страны. По его словам, энергонезависимость связана с использованием украинского угля на ТЭС.

В начале ноября стало известно, что Луганская тепловая электрическая станция вынужденно перешла с угля на газ «из-за невозможности поставок угля железнодорожным транспортом по территории России».