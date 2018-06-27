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На Украине продлили следствие по делу капитана судна «Норд»

27 июня 2018, 17:24  •  38 • Украина
На Украине продлили досудебное расследование по уголовному делу в отношении капитана российского судна «Норд» Владимира Горбенко.
 
© dpsu.gov.ua
 

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-секретаря базирующейся в Киеве прокуратуры Крыма Татьяну Тихончик.

«По капитану судна «Норд» продлён срок досудебного расследования до 1 сентября 2018 года», — заявила она.

Ранее сообщалось, что Херсонский городской суд разрешил Горбенко выехать в Крым.

25 марта Госпогранслужба Украины задержала в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под российским флагом.

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