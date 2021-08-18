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На Украине призывают применить тактику талибов в войне с Россией
18 августа 2021, 07:55 • 96 • Украина
Советник экс-президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев призвал изучить тактику «Талибана»* для применения в «противодействии российским войскам».
«Не лишним было бы проанализировать уроки молниеносной военной победы талибов над лучше укомплектованными с технической точки зрения почти 300-тысячными правительственными войсками для их использования в противодействии российским войскам», — сказал он.
Кроме того, по словам Елисеева, «провал статуса Афганистана как особого союзника США вне НАТО практически нивелирует символизм и значение для Украины аналогичной договоренности по линии Байден-Зеленский».
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