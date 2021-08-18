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На Украине призывают применить тактику талибов в войне с Россией

18 августа 2021, 07:55  •  96 • Украина

Советник экс-президента Украины Петра Порошенко Константин Елисеев призвал изучить тактику «Талибана»* для применения в «противодействии российским войскам».

«Не лишним было бы проанализировать уроки молниеносной военной победы талибов над лучше укомплектованными с технической точки зрения почти 300-тысячными правительственными войсками для их использования в противодействии российским войскам», — сказал он.

Кроме того, по словам Елисеева, «провал статуса Афганистана как особого союзника США вне НАТО практически нивелирует символизм и значение для Украины аналогичной договоренности по линии Байден-Зеленский».

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