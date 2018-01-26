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На Украине призвали запретить творчество Булгакова, Высоцкого и Цоя
26 января 2018, 18:24 • 122 • Политика
Директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович считает творчество Цоя, Булгакова и Высоцкого опасным напоминанием о Русском мире.
Покойных Михаила Булгакова, Владимира Высоцкого и Виктора Цоя на Украине посмертно зачислили в ряды "кремлевских агентов". Так, глава киевского Института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что каждый из этих деятелей культуры и искусства является опасным напоминанием о едином с Россией культурном пространстве.
На своей странице в социальной сети Facebook он назвал Цоя, Булгакова и Высоцкого ни много ни мало "щупальцами Русского мира". Не все такие "щупальца" одинаково "отвратительны и очевидны", считает Вятрович, тем не менее все их современной Украине следует отсечь.
Наряду с неугодными ему писателями и поэтами Вятрович предлагает постмайданному украинскому обществу также забыть о таком празднике, как Восьмое марта, и таком фильме, как "Ирония судьбы, или С легким паром!". Все это тоже инструменты, используемые Кремлем, чтобы ввергнуть Украину в объятия Русского мира, настаивает историк.
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